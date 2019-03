Wall Street parte in cauto rialzo. Boeing a picco pesa su Dow

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street apre le contrattazioni in moderato rialzo, anche se ancora impostata alla cautela, mentre si controbilanciano gli effetti del dato negativo sull’occupazione, pubblicato la scorsa settimana, e di quello delle vendite al dettaglio, migliore delle attese.

Occhi puntati su Boeing, dopo che il B737 MAX è stato messo a bando per l’incidente alla Ethiopian Airlines. La performance del titolo pesa anche sull’indice Dow Jones che accusa una flessione dello 0,71%. Bene invece S&P-500 che avanza avanzando a 2.755,81 punti (+0,5%). Positivo il Nasdaq 100 (+0,78%), come l’S&P 100 (0,5%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,18%), informatica (+0,93%) e telecomunicazioni (+0,77%). Il settore beni industriali, con il suo -1,16%, si attesta come peggiore del mercato.

Al top tra i giganti di Wall Street, Apple (+2,03%), 3M (+1,39%), Exxon Mobil (+1,36%) e Chevron (+1,27%). La peggiore è Boeing, che crolla del 12%.

Vendite su United Technologies, che registra un ribasso dell’1,10%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+2,34%), Facebook (+2,22%), Apple (+2,03%) e Jd.Com Inc Spon Each Repr (+1,85%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Biomarin Pharmaceutical, che continua la seduta con -1,43%.