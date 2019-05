Wall Street parte con la rincorsa grazie a crescita boom posti di lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street avvia le contrattazioni in discreto rialzo, galvanizzata dai positivi dati sul mercato del lavoro USA, che hanno evidenziato una crescita di posti di lavoro più forte del previsto. Il Job Report era atteso da giorni a conferma della ripresa dell’economia USA e della direzione che potrebbe prendere la Fed, che mercoledì scorso ha lasciato la politica monetaria in stand by.

Alla Borsa di New York, il Dow Jones sale dello 0,51% a 26.442,01 punti; scatto in avanti anche per lo S&P-500, che arriva a 2.932,95 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,8%), come l’S&P 100 (0,6%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti beni di consumo secondari (+0,90%), energia (+0,84%) e beni industriali (+0,67%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Goldman Sachs (+1,43%), Dowdupont (+1,27%), Microsoft (+1,17%) e Chevron (+1,14%). La peggiore è Cisco Systems, che cede lo 0,56%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Mercadolibre (+16,46%), Monster Beverage (+5,76%), Gilead Sciences (+2,33%) e Amazon (+2,26%). Vendite invece su Cognizant Technology Solutions, che apre le contrattazioni a -9,68%. Crolla anche Skyworks Solutions, con una flessione del 5,02%.