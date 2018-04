Wall Street parte con il segno più

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza positiva per Wall Street, che beneficia dell’allentamento dei timori per un imminente conflitto in Medio Oriente dopo il tweet di Trump nel quale il Presidente statunitense ha dichiarato non non aver fornito tempistiche su un eventuale attacco in Siria.

Di un certo aiuto anche l’ottimismo per la nuova stagione delle trimestrali negli Stati Uniti, che ha messo in secondo piano i toni ottimistici emersi negli ultimi Verbali del FOMC.

Dal fronte macroeconomico i sussidi alla disoccupazione sono scesi poco meno delle attese, confermandosi però ai minimi di 45 anni.

Sulle prime battute il Dow Jones mostra un guadagno dello 0,88%. Sulla stessa linea, scatto in avanti per lo S&P-500 +0,64% mentre il Nasdaq 100 guadagna lo 0,80%.

Al top tra i giganti di Wall Street, IBM (+1,90%), Intel (+1,74%), Cisco Systems (+1,63%) e Microsoft (+1,38%).

Tra i best performer del Nasdaq 100, Shire (+3,83%), Incyte (+2,58%), Micron Technology (+2,35%) e Ebay (+2,31%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Netease, che lascia sul parterre il 2,42%.