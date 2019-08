Wall Street parte bene: focus su dati macro e lungo ponte festivo

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi in rialzo, in attesa di alcuni dati macro importanti come quello del PMI di Chicago e la fiducia dei consumatori. Frattanto, quello sui redditi e le spese personali è risultato positivo e sopra le attese. Focus sulle trattative USA-Cina mentre il mercato si prepara al lungo ponte festivo della Festa del lavoro (il mercaot sarà chiuso nella giornata di lunedì).

A New York, l’indice Dow Jones mostra un rialzo dello 0,53%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi avviata mercoledì scorso; piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 2.938,99 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,37%), come l’S&P 100 (0,5%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori materiali (+0,97%), beni industriali (+0,90%) e finanziario (+0,71%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Caterpillar (+1,25%), Intel (+1,22%), United Health (+1,17%) e 3M (+0,91%).

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Tesla Motors (+4,33%), Western Digital (+2,41%), Twenty-First Century Fox (+1,83%) e Amgen (+1,73%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ulta Beauty, che ottiene -25,56%.

In apnea Alexion Pharmaceuticals, che arretra dell’8,09%.