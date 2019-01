Wall Street ottimista su colloqui USA-Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street al giro di boa conferma l’intonazione positiva dell’avvio, mentre la questione delle trattative in corso tra USA e Cina sui dazi commerciali continua a tenere col fiato sospeso gli investitori. “I colloqui con la Cina stanno andando molto bene” – ha twittato il presidente americano Donald Trump -.

Stati Uniti e Cina hanno avviato ieri il primo round di trattative commerciali dopo la tregua di 90 giorni siglata il 1° dicembre dai presidenti Donald Trump e Xi Jinping, durante il G20 di Buenos Aires. La visita della delegazione americana a Pechino avrebbe dovuto concludersi oggi, ma Steven Winberg, funzionario del dipartimento statunitense dell’Energia, ha fatto sapere che il round negoziale si estenderà anche a domani, 9 Gennaio.

Sul fronte macroeconomico, non è stato diffuso il dato odierno relativo al deficit della bilancia commerciale statunitense di novembre, a causa dello shutdown, ovvero la parziale chiusura delle attività del governo federale. Provocata dal mancato accordo sulla legge di spesa tra repubblicani e democratici: l’accordo non è stato trovato a causa dei fondi per il muro con il Messico, chiesti da Trump, a cui si oppongono i democratici. Atteso, a questo proposito, un discorso alla Nazione, in prime time, dell’inquilino della Casa Bianca.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un aumento dell’1,04%; sulla stessa linea, lo S&P-500 guadagna lo 0,81% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.570,26 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,89%), come l’S&P 100 (+0,9%).

telecomunicazioni (+1,46%), beni industriali (+1,24%) e beni di consumo secondari (+1,19%) in buona luce sul listino S&P 500.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+3,46%), Verizon Communication (+2,78%), Apple (+2,25%) e Johnson & Johnson (+2,22%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Goldman Sachs, che prosegue le contrattazioni a -0,67%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Monster Beverage (+6,07%), Take-Two Interactive Software (+4,29%), Verisign (+3,39%) e Activision Blizzard (+3,22%). Giù, invece, Illumina, che prosegue le contrattazioni a -4,90%.