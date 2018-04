Wall Street mette a segno il rimbalzo

editato in: da

(Teleborsa) – Su di giri la borsa americana, che recupera le perdite di venerdì scorso sui timori di una guerra commerciale tra USA e Cina ma anche alla luce delle statistiche deboli sul mercato del lavoro a stelle e strisce.

Il Presidente della Banca Centrale americana, Jerome Powell, parlando all’Economic Club di Chicago svoltosi venerdì 6 aprile ha ribadito che la Federal Reserve continuerà ad aumentare i tassi di interesse in modo graduale ma costante.

Nessun dato rilevante in agenda macroeconomica.

A metà seduta l’indice Dow Jones mostra un guadagno dell’1,67%, balzo dell’S&P-500 che si porta a 2.650,25 punti. Bene il Nasdaq 100 (+2,53%), come l’S&P 100 (1,9%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti Information Technology (+2,75%), Finanziario (+2,20%) e Sanitario (+2,10%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Merck & Co (+6,54%), Intel (+4,22%), Cisco Systems (+3,17%) e JP Morgan (+3,15%).

Tra i best performers del Nasdaq 100, Netease (+5,02%), Incyte (+4,66%), Applied Materials (+4,60%) e Broadcom (+4,59%).

Sotto i riflettori Novartis +1,77%, che ha reso noto di avere raggiunto un accordo per acquistare Avexis (+81,14% al Nasdaq) per 218 dollari per azione.