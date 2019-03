Wall Street, Kinder Morgan trema dopo un downgrade

editato in: da

(Teleborsa) – Scende il titolo di Kinder Morgan dopo che Citigroup, la multinazionale americana di banche di investimento e società di servizi finanziari con sede a New York City, ne ha decretato il downgrade delle azioni, definendole abbastanza valutate dopo il rally avuto da inizio anno.

Infatti, nonostante nel 2018 le turbolenze generali del mercato abbiano colpito duramente le azioni legate all’energia- non lasciando immuni dal sell-ff di dicembre neanche quelle di Kinder Morgan -lo stock in questione ha visto riprendere velocemente l’alta quota dall’inizio del 2019.

Nel dettaglio, nella giornata di ieri Mirek Zak di Citi ha tagliato il suo rating sulla società facendone passare il giudizio da Neutral a Buy, con un obiettivo di prezzo di 20 dollari.

Il broker ha giustificato questo cambiamento spiegando che la società di infrastrutture energetiche è stata molto abile negli ultimi anni a ridurre il proprio debito, essendo stata un’azienda disciplinata con le sue spese in conto capitale e raddoppiando il suo core business delle infrastrutture per il gas naturale. La preoccupazione è che questo iter possa essere più difficile da perseguire nel futuro visto la scarsità di opportunità simili a quelle incontrate in precedenza nel breve periodo.

Anche JP Morgan la scorsa settimana è stata dello stesso avviso ed ha deciso di declassare la società a Neutral da Overweight.