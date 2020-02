Wall Street K.O a causa della proliferazione del Coronavirus

editato in: da

(Teleborsa) – La paura della pandemia da Coronavirus si abbatte anche su Wall Street, con i mercati di Eurolandia che arrivano a perdere oltre il 5% (7% nel caso di Atene), dopo l’impennata di contagi e vittime in Italia, Iran e Corea del Sud nel corso del weekend.

Il mercato americano è partito in pesante calo e persistono segnali di un certo pessimismo, visibili anche nell’inversione della curva dei rendimenti fra i Treasury a 3 mesi e 10 anni, che normalmente indica una possibile recessione. L’FMI da Riad ha annunciato il taglio delle stime di crescita mondiale.

A New York, l’indice Dow Jones accusa un ribasso del 2,99%; profondo rosso per lo S&P-500, che retrocede a 3.245,44 punti, in calo del 2,77%. In forte calo il Nasdaq 100 (-3,36%), come l’S&P 100 (-2,9%). Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori informatica (-4,06%), energia (-3,63%) e beni di consumo secondari (-2,94%) sono tra i più venduti.

Tutte le Blue Chip del Dow Jones perdono terreno a Wall Street.

Le peggiori performance si registrano su United Health, che registra un -5,68%.

Pessima performance per Microsoft, che evidenzia un ribasso del 4,70%.

Sessione nera per Apple, che lascia sul tappeto il 4,34%.

In caduta libera Visa, che affonda del 4,11%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Gilead Sciences (+4,03%) e Viacom (+3,24%). La peggiore è American Airlines, che crolla dell’8,63% assieme al comparto del turismo, che è fra i più penalizzati da questa emergenza.