Wall Street incolore in attesa della Fed

(Teleborsa) – Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, in attesa di dettagli dalla Fed sulla politica monetaria che verranno dati in occasione del FOMC che inizia domani 30 aprile 2019. L’indice Dow Jones si attesta a 26.569,29 punti, mentre l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 2.939,88 punti, sui massimi di sempre. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,16%); leggermente positivo l’S&P 100 (+0,32%).

Riflettori puntati anche sulle trattative commerciali con la Cina, che dovrebbero essere ormai giunte alle battute finali.

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori finanziario (+1,30%) e telecomunicazioni (+0,68%). Il settore utilities, con il suo -0,68%, si attesta come peggiore del mercato.

Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+2,02%), JP Morgan (+1,98%), United Technologies (+0,92%) e Travelers Company (+0,91%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Intel, che continua la seduta con -2,38%. Sostanzialmente debole Procter & Gamble, che registra una flessione dello 0,92%. Si muove sotto la parità American Express, evidenziando un decremento dello 0,74%. Contrazione moderata per Home Depot, che soffre un calo dello 0,68%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Jd.Com Inc Spon Each Repr (+2,20%), Take Two Interactive Software (+2,13%), Expedia (+1,82%) e Paypal Holdings (+1,80%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intuit, che prosegue le contrattazioni a -2,84%. Tonfo di Hunt(J.B.)Transport Serv, che mostra una caduta del 2,23%. Xilinx scende dell’1,38%.