Wall Street incerta dopo il sell-off della vigilia

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza incerta per Wall Street dopo la sessione da incubo della vigilia.

Ieri il Presidente statunitense Donald Trump ha firmato il provvedimento che impone nuove tariffe su un centinaio di prodotti cinesi provocando l’immediata reazione di Pechino, che ha a sua volta annunciato contromisure.

Il timore è che tra Stati Uniti e Cina possa scoppiare una guerra commerciale nociva per l’intera economia globale.

Dal fronte macroeconomico gli ordini di beni durevoli sono risultati in crescita oltre le attese.

Sulle prime battute il Dow Jones avanza dello 0,13%, l’S&P-500 è invariato mentre il Nasdaq 100 viaggia poco sotto la parità.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones si colloca Nike (+4%). Il colosso dell’abbigliamento sportivo ha preannunciato una ripresa delle vendite in Nord America per la seconda metà dell’anno.

In ripresa Caterpillar (+1,23%), Cisco Systems (+1,11%) e Boeing (+1,03%), ieri particolarmente colpiti dalle vendite.

Le peggiori performance, invece, si registrano su General Electric, che arretra dello 0,89%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Cintas (+4,90%) e Wynn Resorts.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Micron Technology, che lascia sul parterre il 3,72% nonostante la trimestrale in crescita.