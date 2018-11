Wall Street in un vortice pericoloso: Petrolio e Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue negativa la borsa di Wall Street il giorno dopo che la Federal Reserve ha mostrato un atteggiamento “hawkish” (da falco) ovvero sostenitrice di una linea dura in termini di politica monetaria.

Come atteso, la banca centrale americana ha lasciato lo status quo sui tassi di interessemantenendoli tra il 2% e il 2,25% dopo il rialzo deciso a settembre. Quest’anno sono già stati decisi tre ritocchi all’insù e se ne attende un’altro a dicembre. “La Fed si attende ulteriori graduali rialzi dei tassi di interesse in linea con una sostenuta espansione dell’attività economica, buone condizioni del mercato del lavoro e un’inflazione vicina al 2%”, ha avvisato la Fed in una nota.

Dal fronte macroeconomico, i prezzi alla produzione, a ottobre, sono cresciuti dello 0,6% su base mensile, battendo le attese del mercato ed accelerando rispetto al +0,2% del mese precedente. Si tratta dell’aumento mensile maggiore dal settembre 2012.

Le scorte di magazzino all’ingrosso negli Stati Uniti sono aumentate a settembre più del previsto, mentre, a novembre, gli statunitensi si dimostrano meno ottimisti sull’economia rispetto a un mese fa.

A pesare sul listino americano contribuiscono anche i timori per la crescita economica globale, riacutizzati dai deboli dati cinesi e dal calo del prezzo del greggio.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones accusa una flessione dello 0,83%; sulla stessa linea, lo S&P-500 perde l’1,03%, continuando la seduta a 2.777,87 punti. Pessimo il Nasdaq 100 (-1,85%), come l’S&P 100 (-1%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore beni di consumo per l’ufficio. Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti informatica (-1,85%), materiali (-1,61%) e telecomunicazioni (-1,60%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Walt Disney (+2,05%), Pfizer (+1,37%), Coca Cola (+0,73%) e Wal-Mart (+0,61%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar, che prosegue le contrattazioni a -3,06%.

Ben comprata Cisco Systems, che segna un forte rialzo dell’1,13%.

Vendite a piene mani su Apple, che soffre un decremento del 2,28%.

Pessima performance per Microsoft, che registra un ribasso del 2,18%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Qurate Retail (+5,53%), Monster Beverage (+3,72%), Ulta Beauty (+1,39%) e Twenty-First Century Fox (+1,09%). Giù, invece, Activision Blizzard, che ottiene -9,83%.

Sessione nera per Skyworks Solutions, che lascia sul tappeto una perdita del 7,42%.

In caduta libera Align Technology, che affonda del 6,18%.

Pesante Take-Two Interactive Software, che segna una discesa di ben -5,86 punti percentuali.