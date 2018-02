Wall Street in territorio positivo

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,48%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso. Sulla stessa linea, l’S&P-500 che procede a piccoli passi, avanzando a 2.745,55 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,36%), come l’S&P 100 (1,3%).

Dal fronte macro, i prezzi alle esportazioni e importazioni sono saliti più delle attese mentre il mercato immobiliare si è mostrato in buona salute. E’ aumentata oltre le attese la fiducia dell’Università del Michigan.

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti Sanitario (+1,23%), Utilities (+0,78%) e Beni di consumo primario (+0,71%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Pfizer (+2,38%), Johnson & Johnson (+2,13%), General Electric (+1,93%) e Walt Disney (+1,75%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su McDonald’s, che prosegue le contrattazioni con un -1,33%. Giornata fiacca per Caterpillar, che segna un calo dello 0,78%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Henry Schein (+3,60%), Applied Materials (+3,09%), Micron Technology (+2,89%) e Incyte (+2,45%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su The Kraft Heinz, che prosegue le contrattazioni con un -3,29% dopo i risultati trimestrali. Activision Blizzard scende dell’1,88%. Calo deciso per Liberty Global, che segna un -1,71%.