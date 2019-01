Wall Street in territorio positivo

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,71%, a 24.236,73 punti; lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 2.620,87 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,17%); in moderato rialzo lo S&P 100 (+0,47%).

E’ entrata nel vivo la stagione delle trimestrali, mentre prosegue lo shutdown limitando la pubblicazione di alcuni dati macroeconomici a stelle e strisce.

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti finanziario (+2,54%) e materiali (+0,58%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo per l’ufficio, che riporta una flessione di -0,51%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+8,49%) dopo i conti record del 2018, United Health (+1,64%), JP Morgan (+1,58%) e Apple (+1,45%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Verizon Communication, che continua la seduta con -1,42%.

Scivola Coca Cola, con un netto svantaggio dell’1,32%.

Contrazione moderata per McDonald’s, che soffre un calo dello 0,85%.

Sottotono Johnson & Johnson che mostra una limatura dello 0,73%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, United Continental Holdings (+6,86%), Align Technology (+6,22%), Wynn Resorts (+4,11%) e American Airlines (+3,43%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Fiserv, che ottiene -4,82%.

Seduta drammatica per Advanced Micro Devices, che crolla del 2,60%.

Sensibili perdite per Incyte, in calo del 2,37%.

In rosso Dollar Tree, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,93%.

Alle prese con i conti anche Blackrock +3,64% e Bank of America +8,12%.