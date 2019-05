Wall Street in stand-by. Debutto amaro per Uber

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 25.834,39 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo S&P-500, che continua la giornata a 2.869,94 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,30%; senza direzione lo S&P 100 (-0,08%).

Riflettori puntati sul debutto diUber, per il momento deludente (-2,60%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti utilities (+1,32%), materiali (+1,17%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,63%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Wal-Mart (+1,77%), Dowdupont (+1,65%), United Health (+1,27%) e Procter & Gamble (+1,16%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Apple, che continua la seduta con -1,61%.

Scivola Intel, con un netto svantaggio dell’1,04%.

Pensosa Merck & Co, con un calo frazionale dello 0,71%.

Tentenna Goldman Sachs, con un modesto ribasso dello 0,69%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Booking Holdings (+4,72%), Jd.Com Inc Spon Each Repr (+2,36%), Qualcomm (+2,29%) e Mercadolibre (+2,10%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Symantec, che ottiene -12,76%.

Tonfo di Wynn Resorts, che mostra una caduta del 4,39%.

Lettera su Regeneron Pharmaceuticals, che registra un importante calo del 3,16%.

Affonda Marriott International, con un ribasso del 3,11%.