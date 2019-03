Wall Street in stand-by

editato in: da

(Teleborsa) – Gli investitori spengono l’euforia e rimangono in attesa di capire se gli accordi tra Cina e Usa arriveranno presto ad un epilogo o se, dopo tante parole, si è ancora lontani da una soluzione commerciale tra le due superpotenze. Altro argomento a frenare il mercato americano, così come quelli mondiali, gli obiettivi di crescita rivisti al ribasso dal Paese della Grande Muraglia, il quale ha annunciato durante la riunione dell’assemblea nazionale del Popolo, di avere come range un valore tra il 6% e il 6,5%. Nel 2017, l’economia di Pechino si è mossa al passo più lento degli ultimi 28 anni e l’obiettivo si prefiggeva un +6,5%.

Nella giornata di oggi Wall street, che ieri ha perso terreno all’uscita dei dati sulle costruzioni, tiene il fiato sospeso anche per i risultati dei dati macroeconomici di PMI servizi e composito, dell’ISM non manifatturiero e della vendita di nuove case previste per le 15.45 e le 16.00 di oggi (ora italiana).

A causa di questi fattori che fanno perdere la direzione non si registra nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 25.815,45 punti, mentre, al contrario, in lieve calo lo S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 2.792,81 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,07%), come l’S&P 100.

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Wal-Mart (+0,89%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su 3M, che prosegue le contrattazioni a -1,12%.

Sostanzialmente debole anche Dowdupont, che registra una flessione dello 0,94% e si muove sotto la parità Intel, evidenziando un decremento dello 0,74%.

Contrazione moderata per Caterpillar, che soffre un calo dello 0,69%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Ctrip.Com International Spon Each Rep (+13,35%), Willis Towers Watson (+6,91%), Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+1,23%) e American Airlines (+1,13%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Align Technology, che ottiene -6,71%.

In apnea Micron Technology, che arretra del 3,14% mentre forte tonfo per Monster Beverage, che mostra una caduta del 2,72%.

Lettera su Western Digital, che registra un importante calo del 2,51%.