Wall Street in stand-by

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 35.474 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 4.534 punti.

In denaro il Nasdaq 100 (+1,06%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell’S&P 100 (+0,78%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti beni di consumo secondari (+1,11%), informatica (+1,08%) e sanitario (+0,73%). Il settore finanziario, con il suo -0,84%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+3,09%), Home Depot (+1,54%), Honeywell International (+1,18%) e Microsoft (+1,13%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su American Express, che continua la seduta con -1,94%.

Calo deciso per Boeing, che segna un -1,57%.

Sotto pressione Travelers Company, con un forte ribasso dell’1,16%.

Soffre Goldman Sachs, che evidenzia una perdita dell’1,12%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Apple (+3,09%), Amazon (+2,41%), Intuitive Surgical (+2,13%) e Tesla Motors (+1,99%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tripadvisor, che continua la seduta con -3,62%.

Lettera su American Airlines, che registra un importante calo del 3,02%.

Affonda Activision Blizzard, con un ribasso del 2,18%.

Preda dei venditori Illumina, con un decremento dell’1,87%.