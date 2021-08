Wall Street in stand-by

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 35.439 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 4.454 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,25%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l’S&P 100 (+0,33%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti sanitario (+0,71%) e informatica (+0,41%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,16%) e materiali (-0,41%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Apple (+1,70%), Salesforce.Com (+1,57%), Honeywell International (+1,18%) e Merck (+1,01%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su American Express, che continua la seduta con -1,34%.

Si concentrano le vendite su Intel, che soffre un calo dell’1,20%.

Vendite su Visa, che registra un ribasso dell’1,18%.

Seduta negativa per Home Depot, che mostra una perdita dell’1,11%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Altera (+2,51%), Cognizant Technology Solutions (+1,92%), Alexion Pharmaceuticals (+1,70%) e Apple (+1,70%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Micron Technology, che continua la seduta con -7,25%.

Seduta drammatica per Western Digital, che crolla del 6,71%.

Sensibili perdite per Applied Materials, in calo del 4,41%.

In apnea Lam Research, che arretra del 3,87%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:

Giovedì 12/08/2021

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 375K unità; preced. 387K unità)

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,3%; preced. 7,3%)

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 1%)

Venerdì 13/08/2021

14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 1%)

14:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,2%).

(Foto: David Vives / Pixabay)