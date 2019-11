Wall Street in stand-by

editato in: da

(Teleborsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 27.674,8 punti; sulla stessa linea, incolore lo S&P-500, che continua la seduta a 3.081,33 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,29%); consolida i livelli della vigilia lo S&P 100 (-0,07%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+1,58%), finanziario (+0,67%) e informatica (+0,67%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti utilities (-1,35%) e beni di consumo secondari (-0,56%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Walt Disney (+5,33%), Goldman Sachs (+2,23%), Exxon Mobil (+2,11%) e Chevron (+1,70%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Walgreens Boots Alliance, che prosegue le contrattazioni a -1,46%.

Senza spunti Coca Cola, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.

Tentenna Verizon Communication, con un modesto ribasso dello 0,74%.

Giornata fiacca per Procter & Gamble, che segna un calo dello 0,58%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Discovery (+11,24%), Monster Beverage (+4,86%), Dish Network (+3,49%) e Wynn Resorts (+2,40%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tripadvisor, che prosegue le contrattazioni a -22,43%.

Pessima performance per Micron Technology, che registra un ribasso del 2,11%.

Ferma Akamai Technologies, che segna un quasi nulla di fatto.

