Wall Street in stand-by

(Teleborsa) – Apre in leggero positivo Wall Street, grazie ad un fine settimana che non ha visto scosse inaspettate sul fronte politico e monetario. Gli investitori, nonostante mantengano sopra la parità le contrattazioni a stelle e strisce, si palesano cauti in attesa della riunione del Fomc, prevista per il 18 settembre.

Nel listino Usa, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 26.808,91 punti, mentre, al contrario, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,20%, portandosi a 2.984,7 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,22%), come l’S&P 100 (0,2%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+0,61%), finanziario (+0,59%) e telecomunicazioni (+0,58%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, JP Morgan (+1,07%), Apple (+1,00%), Goldman Sachs (+0,90%) e 3M (+0,69%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing, che continua la seduta con -1,79%.

Discesa modesta per Coca Cola, che cede un piccolo -0,69%.

Pensosa Merck & Co, con un calo frazionale dello 0,51%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, NetApp (+3,31%), Netflix (+2,26%), Nvidia (+1,85%) e Broadcom (+1,76%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Amgen, che continua la seduta con -3,53%.

Soffre Incyte, che evidenzia una perdita dell’1,15%.

Tentenna Regeneron Pharmaceuticals, con un modesto ribasso dello 0,95%.

Giornata fiacca per Ulta Beauty, che segna un calo dello 0,89%.