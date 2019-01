Wall Street in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street dopo la chiusura la vigilia per il Martin Luther King Day. Sui mercati sono tornati ad aumentare le preoccupazioni per la crescita economica globale dopo che il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha tagliato le stime di crescita mondiale al 3,5% nel 2019. L’annuncio è arrivato dopo l’indicazione giunta dall’economia cinese che ha registrato nell’ultimo periodo del 2018 la più debole crescita del PIL degli ultimi 30 anni.

Intanto a Wall Street l’attenzione degli investitori resta concentrata sulla stagione delle trimestrali. Prima dell’avvio sono arrivati i conti di Johnson & Johnson, mentre a mercati chiusi sono attesi quelli di IBM e Advanced Micro Devices (AMD).

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo S&P-500, che retrocede a 2.654,96 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-0,75%); buona la prestazione dello S&P 100 (+1,17%).

Nell’S&P 500, buona la performance del comparto utilities. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti beni industriali (-1,17%), energia (-0,91%) e informatica (-0,78%).

La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è McDonald’s (+0,61%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Caterpillar, che ottiene -2,53%.

Spicca la prestazione negativa di 3M, che scende dell’1,44%.

JP Morgan scende dell’1,39%.

Calo deciso per Johnson & Johnson, che segna un -1,32%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Ebay (+9,45%), Starbucks (+1,44%), Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary (+0,64%) e Facebook (+0,54%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Baidu, che prosegue le contrattazioni a -4,34%.

Crolla Lam Research, con una flessione del 3,52%.

Vendite a piene mani su Mercadolibre, che soffre un decremento del 3,41%.

Pessima performance per Netease, che registra un ribasso del 3,10%.