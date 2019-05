Wall Street in rosso: Trump minaccia dazi contro Messico

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell’1,09% sul Dow Jones; sulla stessa linea, l’S&P-500 perde l’1,06%, continuando la seduta a 2.759,18 punti. In rosso il Nasdaq 100 (-1,21%), come l’S&P 100 (-1,3%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, sulle scia delle minacce del presidente americano Donald Trump di imporre dazi questa volta contro il Messico. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti telecomunicazioni (-1,78%), energia (-1,42%) e beni di consumo per l’ufficio (-1,31%).

Affondano tutti i titoli ad alta capitalizzazione del Dow Jones.

Le più forti vendite si manifestano su Verizon Communication, che prosegue le contrattazioni a -3,83%.

Pessima performance per Cisco Systems, che registra un ribasso del 2,30%.

Sessione nera per Goldman Sachs, che lascia sul tappeto una perdita del 2,10%.

In caduta libera Dowdupont, che affonda del 2,05%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Dollar Tree (+3,14%), Take Two Interactive Software (+1,18%), Incyte (+1,14%) e Qualcomm (+1,11%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Alexion Pharmaceuticals, che ottiene -4,30%.

Pesante Western Digital, che segna una discesa di ben -3,98 punti percentuali.

Seduta drammatica per Align Technology, che crolla del 3,79%.

Sensibili perdite per Wynn Resorts, in calo del 3,03%.