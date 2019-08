Wall Street in rialzo. USA e Cina pronte a riprendere trattative

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza in rialzo per la borsa di Wall Street grazie ai segnali distensivi sul fronte commercio tra Stati Uniti e Cina. Dopo le forti tensioni di venerdì, il Presidente USA Donald Trump ha parlato di una possibile riapertura dei negoziati facendo sperare in un accordo commerciale con Pechino a breve.

Sul fronte macroeconomico, nel mese di luglio l’indice del distretto Fed di Chicago sull’attività nazionale (CFNAI) è sceso a -0,36 punti rispetto a 0,03 punti di giugno deludendo le attese degli economisti. Il dato degli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti ha evidenziato, invece, una crescita del 2,1% contro il +1,2% indicato dal consensus.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones è in aumento dell’1,14%; sulla stessa linea, lo S&P-500 mostra un +0,93%. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,17%), come l’S&P 100 (1%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni industriali (+1,16%), energia (+1,06%) e beni di consumo secondari (+0,92%). Il settore beni di consumo per l’ufficio, con il suo -1,64%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Boeing (+3,05%), Apple (+2,08%), United Health (+1,66%) e Walt Disney (+1,62%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su United Technologies, che continua la seduta con -3,54%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Celgene (+3,69%), Ulta Beauty (+2,62%), Nvidia (+2,48%) e Lam Research (+2,43%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su FOX, che ottiene -4,17%.

Pesante Twenty-First Century Fox, che segna una discesa di ben -3,9 punti percentuali.

Seduta drammatica per Idexx Laboratories, che crolla del 3,30%.

Sensibili perdite per Walgreens Boots Alliance, in calo del 3,18%.