Wall Street in rialzo a metà seduta

(Teleborsa) – Giornata positiva per la borsa americana, con l’indice Dow Jones che mostra un rialzo dello 0,64%. Sulla stessa linea l’S&P-500, che si porta a 2.905,32 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,89%), come l’S&P 100 (0,6%).

Gli investitori sembrano aver messo da parte, per il momento, le tensioni per la guerra commerciale con la Cina. L’amministrazione Trump ha proceduto con nuovi dazi sui beni importati da Pechino, che a sua volta ha annunciato ritorsioni.

Dal fronte macroeconomico l’indice NAHB sulla fiducia del settore immobiliare è rimasto stabile nel mese di settembre.

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+0,99%), informatica (+0,79%) e sanitario (+0,74%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nike (+2,19%), Intel (+2,12%), Boeing (+1,53%) e United Technologies (+1,50%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Dowdupont -0,69%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Micron Technology (+4,27%), Symantec (+3,18%), Broadcom (+3,10%) e Western Digital (+2,89%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Tesla Motors -2,88%. Sessione nera per The Kraft Heinz, che lascia sul tappeto una perdita del 2,21%. Sostanzialmente debole Pepsico, che registra una flessione dello 0,75%. Si muove sotto la parità Nvidia, evidenziando un decremento dello 0,68%.