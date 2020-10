Wall Street in rally punta su stimoli Congresso USA

editato in: da

(Teleborsa) – La borsa di Wall Street si avvicina al traguardo di metà seduta con un’ottima performance e con gli operatori che scommettono sul miglioramento delle condizioni di salute di Donald Trump e sull’arrivo del tanto atteso piano di stimoli fiscali da parte del Congresso americano, a favore di imprese e famiglie.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones segna un aumento dell’1,30%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l’S&P-500, che continua la giornata a 3.396 punti. Effervescente il Nasdaq 100 (+1,8%); come pure, in denaro l’S&P 100 (+1,43%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario (+1,87%), materiali (+1,87%) e informatica (+1,76%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Travelers Company (+2,64%), Apple (+2,54%), DOW (+2,44%) e Caterpillar (+1,97%).

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Regeneron Pharmaceuticals (+7,47%), Vodafone (+4,87%), Nvidia (+4,01%) e Amgen (+3,66%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tripadvisor, che continua la seduta con -1,73%.

Scivola Dollar Tree, con un netto svantaggio dell’1,25%.

In rosso Monster Beverage, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,16%.

Tentenna Fiserv, che cede lo 0,94%.