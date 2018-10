Wall Street in pausa di riflessione in attesa del Job Report

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza negativa per Wall Street, che prende respiro dopo le prestazioni positive che hanno portato il Dow Jones a mettere a segno il 15° record da inizio anno.

Non aiutano il balzo dei rendimenti dei Treasury, che ha reso meno appetibile l’azionario, e la cautela in vista del Job Report di domani. Intanto gli occupati ADP sono saliti oltre le attese, facendo ben sperare per i numeri che saranno rilasciati dal Dipartimento del lavoro USA. Numeri che potrebbero confermare ulteriormente il buono stato di salute dell’economia americana e spingere la Federal Reserve a procedere con un nuovo rialzo dei tassi di interesse a dicembre.

Sempre in tema di mercato del lavoro, da rilevare la discesa oltre le stime dei sussidi alla disoccupazione.

Sulle prime battute il Dow Jones lima lo 0,20%; sulla stessa linea l’S&P-500, che lascia sul parterre lo 0,35%. Fa peggio il Nasdaq 100, con calo dello 0,64%.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, JP Morgan (+1,08%) e Goldman Sachs (+0,92%) grazie anche ai super Treasury.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Procter & Gamble, che cede l’1,49%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Ulta Beauty (+0,79%) e Starbucks (+0,56%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Netease, che arretra del 3,19%.