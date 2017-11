Wall Street in pausa di riflessione dopo i recenti record

(Teleborsa) – Partenza xxx per Wall Street, che riprende i normali orari di contrattazione dopo la pausa per il Giorno del Ringraziamento e il venerdì semi-festivo.

La Borsa più grande del mondo prende dunque respiro dopo i massimi di sempre toccati la vigilia, anche in scia alle rinnovate preoccupazioni per il via libera alla riforma fiscale.

I legislatori torneranno a discutere della più ampia revisione del fisco americano degli ultimi 30 anni e l’approvazione definitiva entro l’anno è tutt’altro che scontata. Questa settimana dovrebbe arrivare il sì del Senato.

Ancora in focus il comparto retail nel Cyber Monday, ossia il primo lunedì dopo il Thanksgiving Day in cui i negozi online praticano sconti. Attese vendite record dopo i massimi di sempre (5,03 miliardi di dollari) toccati nel giorno del Black Friday.

Occhi puntati anche sui medi in scia all’offerta di Meredith su Time mentre è prevista qualche vendite sui semiconduttori dopo alcuni giudizi negativi degli analisti.

Scarna l’agenda macroeconomica che prevede solo le vendite di nuove case e il Fed di Dallas. Tra i dati market mover della settimana figurano invece il PIL e il Beige Book, entrambi in agenda mercoledì.

A pochi minuti dall’opening bell il Dow Jones resta sui livelli della vigilia come lo S&P-500, che rimane a 2.602,28 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,11%), come l’S&P 100 (0,1%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Du Pont de Nemours (+1,63%), Verizon Communication (+1,40%), General Electric (+1,02%) e 3M (+0,52%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Dowdupont, che continua la seduta con -1,07%. Senza spunti Apple, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Tentenna Intel, con un modesto ribasso dello 0,67%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Amazon (+2,15%), Alexion Pharmaceuticals (+1,28%), Viacom (+0,95%) e Intuitive Surgical (+0,93%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Western Digital, che ottiene -5,99%. In caduta libera Micron Technology, che affonda del 4,75%. Pesante Lam Research, che segna una discesa di ben -3,58 punti percentuali.

Seduta drammatica per Seagate Technology, che crolla del 3,35%.