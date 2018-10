Wall Street in lieve calo dopo le Minute della Fed

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso Wall Street, dopo la pubblicazione delle Minute della Fed che confermano l’intenzione di un graduale aumento dei tassi d’interesse.

L’indice Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,60%, l’S&P-500 scambia sotto i livelli della vigilia a 2.793,14 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-0,81%), come l’S&P 100 (-0,6%).

Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. I settori beni industriali (-1,05%), telecomunicazioni (-1,01%) e informatica (-0,81%) sono tra i più venduti.

Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è Cisco Systems (+0,54%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar -2,83%. Piccola perdita per Apple, che scambia con un -0,43%. Vendite su IBM, che registra un ribasso dell’1,10%. Tentenna Visa, che cede lo 0,91%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Sirius XM Radio (+1,52%), Western Digital (+0,84%), T-Mobile Us (+0,77%) e Walgreens Boots Alliance (+0,59%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Activision Blizzard -5,74%. Pessima performance per Vertex Pharmaceuticals, che registra un ribasso del 4,43%. Sessione nera per Analog Devices, che lascia sul tappeto una perdita del 3,93%. In caduta libera Netease, che affonda del 3,72%.