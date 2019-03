Wall Street in frazionale ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – Apertura titubante per la borsa di New York che non riesce a tonificarsi dei risultati positivi registrati a febbraio dall’inflazione statunitense. Nonostante questi, infatti, le attese per il voto del Parlamento britannico sul divorzio tra Gran Bretagna e Unione Europea, oltre ad innervosire i principali listini del vecchio continente, pesano sui listini a stelle e strisce.

Prevale quindi la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%. Giornata senza infamia e senza lode per lo S&P-500, che rimane a 2.788,32 punti e sugli stessi livelli della vigilia anche il Nasdaq 100 (+0,18%), come l’S&P 100 (0,1%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Al top tra i giganti di Wall Street, Apple (+0,89%), United Health (+0,75%), Dowdupont (+0,62%) e IBM (+0,57%). Le più forti vendite si manifestano ancora su Boeing, che segna un -3,97% dopo aver annunciato una revisione del software per lo sfortunato aereo B 737 MAX.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Western Digital (+1,54%), Idexx Laboratories (+1,48%), Jd.Com Inc Spon Each Repr (+1,38%) e Apple (+0,89%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Tesla Motors, che ottiene -2,29%.

Spicca la prestazione negativa di Monster Beverage, che scende dell’1,16%, debole anche Ross Stores, che registra una flessione dello 0,78% e si muove sotto la parità Maxim, evidenziando un decremento dello 0,73%.