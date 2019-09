Wall Street in frazionale ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street prosegue la seduta in territorio negativo dopo un avvio senza grandi scossoni. Nonostante la scia delle operazioni poste in essere dalla Fed per riaprire il rubinetto finanziario del mercato azionario americano e l’avvicinarsi dell’inizio della nuova tranche di negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo S&P-500, che retrocede a 2.994,78 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-1,06%), come l’S&P 100 (-0,5%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore sanitario. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-1,11%), beni di consumo secondari (-0,91%) e telecomunicazioni (-0,74%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Merck & Co (+1,57%), Johnson & Johnson (+1,02%), Chevron (+0,87%) e Pfizer (+0,55%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Microsoft, che prosegue le contrattazioni a -1,74%.

Sotto pressione Boeing, che accusa un calo dell’1,48%.

Scivola Apple, con un netto svantaggio dell’1,25%.

In rosso Caterpillar, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,07%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Incyte (+3,67%), O’Reilly Automotive (+2,85%), Regeneron Pharmaceuticals (+2,58%) e Align Technology (+2,06%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Netflix, che ottiene -7,03%.

Affonda Xilinx, con un ribasso del 6,82%.

Crolla Liberty Global, con una flessione del 3,37%.

Vendite a piene mani su Tesla Motors, che soffre un decremento del 3,03%.