Wall Street in frazionale ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street debole in avvio di settimana, con il Dow Jones che inizia la seduta con un leggero calo dello 0,55%; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 2.975,48 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-0,82%), come l’S&P 100 (-0,5%).

Gli investitori restano cauti in vista delle prossime mosse delle Banche Centrali.

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-0,93%), sanitario (-0,66%) e finanziario (-0,59%).

Giornata da dimenticare per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.

Le peggiori performance si registrano su Apple, che ottiene -1,66%.

Sotto pressione Intel, che accusa un calo dell’1,47%.

Scivola 3M, con un netto svantaggio dell’1,42%.

In rosso Microsoft, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,07%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Symantec (+4,02%) e Advanced Micro Devices (+0,60%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su NetApp, che ottiene -3,48%.

In caduta libera Take Two Interactive Software, che affonda del 2,19%.

Pesante Jd.Com Inc Spon Each Repr, che segna una discesa di ben -2,16 punti percentuali.

Seduta drammatica per Alexion Pharmaceuticals, che crolla del 2,12%.