Wall Street in cerca di direzione a metà giornata

editato in: da

(Teleborsa) – Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, che fatica a trovare una direzione, dopo una serie di dati macro negativi e sulle speranze per le riaperture della Fase 2. Il Dow Jones si attesta a 26.261,27 punti, mentre, si muove al ribasso lo S&P-500, che perde lo 0,32%, scambiando a 3.112,85 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,42%), come l’S&P 100 (-0,3%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti finanziario (+1,07%) e beni industriali (+0,58%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti utilities (-2,39%), sanitario (-0,74%) e telecomunicazioni (-0,70%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+6,58%), Intel (+1,87%), Travelers Company (+1,78%) e DOW (+1,71%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su United Health, che prosegue le contrattazioni a -2,51%.

Si concentrano le vendite su Nike, che soffre un calo dell’1,85%.

Vendite su Johnson & Johnson, che registra un ribasso dell’1,67%.

Seduta negativa per Procter & Gamble, che mostra una perdita dell’1,44%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, American Airlines (+34,30%), Ebay (+6,24%), Micron Technology (+4,87%) e Bed Bath & Beyond (+4,39%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su SBA Communications, che segna un -4,36%.

Tonfo di Equinix, che mostra una caduta del 3,41%.

Lettera su Verisk Analytics, che registra un importante calo del 3,06%.

Affonda Cerner, con un ribasso del 2,66%.