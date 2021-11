Wall Street in cauto rialzo

(Teleborsa) – Partenza positiva per la borsa di Wall Street, seppur con gli investitori improntati alla cautela, in scia all’aumento dei casi Covid, ma anche alla corsa record dell’inflazione, negli Stati Uniti, in Germania e Cina.

Sul fronte macroeconomico, è atteso l’unico dato previsto in agenda: la lettura della fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan di novembre. Sul versante societario, in focus il titolo Johnson & Johnson dopo l’annuncio di uno spinoff.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,34%; al contrario, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 4.658 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,21%); senza direzione l’S&P 100 (+0,17%).

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500.



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Johnson & Johnson (+1,86%), Salesforce.Com (+1,19%), Visa (+0,84%) e DOW (+0,82%).

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Seagate Technology (+4,36%), Western Digital (+1,68%), Biogen (+1,57%) e Moderna (+1,43%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tesla Motors, che continua la seduta con -1,31%.

In rosso Bed Bath & Beyond, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,21%.

Spicca la prestazione negativa di Nvidia, che scende dell’1,08%.

Sottotono Nxp Semiconductors N V che mostra una limatura dello 0,91%.