Wall Street in buon rialzo

(Teleborsa) – Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,47%, dopo le parole incoraggianti spese dal presidente americano Donald Trump sulletrattative con la Cina sui dazi, che fanno ben sperare per un accordo entro il termine del 15 dicembre 2019. Sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 3.159,74 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,41%), come l’S&P 100 (0,5%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+1,63%), finanziario (+1,60%) e materiali (+1,03%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utilities, che riporta una flessione di -0,46%.

Al top tra i giganti di Wall Street, JP Morgan (+2,60%), Cisco Systems (+2,52%), Chevron (+1,92%) e Goldman Sachs (+1,88%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing, che prosegue le contrattazioni a -0,90%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Wynn Resorts (+6,60%), Western Digital (+4,29%), Mattel (+4,00%) e American Airlines (+3,76%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su SBA Communications, che prosegue le contrattazioni a -2,49%.

Calo deciso per Mondelez International, che segna un -1,48%.

Sotto pressione Autodesk, con un forte ribasso dell’1,40%.

Soffre Equinix, che evidenzia una perdita dell’1,31%.