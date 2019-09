Wall Street guarda alla Fed

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza negativa per la borsa di Wall Street penalizzata come le piazze del Vecchio Continente dalle tensioni geopolitiche riemerse in seguito all’attacco perpetrato alle infrastrutture petrolifere dell’Arabia Saudita. Nel frattempo gli addetti lavori guardano alla Federal Reserve che tornerà a riunirsi in questa settimana con il mercato che sconta un taglio di 25 punti base dei tassi di interesse.

Unico dato in agenda oggi, sul fronte macroeconomico, l’Empire State Index sceso a settembre più del previsto.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones lima lo 0,34%; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo S&P-500, che perde lo 0,40%, scambiando a 2.995,26 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,69%), come l’S&P 100 (-0,4%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per il comparto energia. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo secondari (-0,84%), informatica (-0,78%) e finanziario (-0,67%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Exxon Mobil (+3,11%) e Chevron (+2,87%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su American Express, che ottiene -1,47%.

Scivola Pfizer, con un netto svantaggio dell’1,30%.

In rosso Intel, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,26%.

Spicca la prestazione negativa di Microsoft, che scende dell’1,02%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Check Point Software Technologies (+0,92%), Mylan (+0,88%) e Netflix (+0,60%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su American Airlines, che continua la seduta con -5,14%.

Crolla Western Digital, con una flessione del 2,86%.

Vendite a piene mani su Ctrip.Com International Spon Each Rep, che soffre un decremento del 2,74%.

Pessima performance per United Airlines Holdings, che registra un ribasso del 2,71%.

