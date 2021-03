Wall Street gira in positivo. Rendimenti bond si stabilizzano

editato in: da

(Teleborsa) – Segno più per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dell’1,12%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.811 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,98%); sulla stessa linea, sale l’S&P 100 (+1,04%).

Dopo aver aperto in positivo sull’aumento maggiore del previsto degli occupati ed essere poi sprofondata a causa dell’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, ora Wall Street è tornata in territorio positivo. Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni, dopo essere balzato a 1,61% (massimo da un anno), è sceso a 1,55%.

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+3,26%), materiali (+1,64%) e telecomunicazioni (+1,58%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Cisco Systems (+4,44%), Chevron (+3,92%), Intel (+3,75%) e Exxon Mobil (+2,98%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Boeing, che ottiene -1,87%.

Vendite su Goldman Sachs, che registra un ribasso dell’1,50%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Western Digital (+8,03%), Nxp Semiconductors N V (+7,26%), FOX (+5,48%) e Twenty-First Century Fox (+4,63%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tripadvisor, che ottiene -7,10%.

Sensibili perdite per American Airlines, in calo del 5,04%.

In apnea Tesla Motors, che arretra del 4,51%.

Seduta negativa per Costco Wholesale, che mostra una perdita dell’1,23%.