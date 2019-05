Wall Street, Future viaggiano in negativo

editato in: da

(Teleborsa) – I futures statunitensi si attestano sotto la parità ad un’ora dall’apertura di Wall Street. A causare il down la notizia che altre società cinesi potrebbero essere inserite nella lista nera commerciale americana, situazione che ha messo alla finestra gli investitori.

Al momento il derivato sul Dow Jones si attesta a 25.772 punti base, lasciando lo 0,40% mentre quello legato all‘S&P 500 perde lo 0,46% toccando 2.852,75 punti base. Stessa sorte per il future del Nasdaq che si vede in negativo dello 0,79% a 7.405 punti base.