Wall Street, future in rialzo: attesa apertura su livelli record

(Teleborsa) – I future USA sono in rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street, con gli investitori che guardano positivamente all’approvazione (prevista entro fine mese) del pacchetto di aiuti economici da 1.900 miliardi di dollari da parte del Congresso e dal buon ritmo della campagna vaccinale: tutto ciò potrebbe portare a una crescita più rapida del previsto.

Si preannuncia quindi un apertura in positivo per i listini americani. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,45% a 31.183 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,37% a 3.894 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,40% a 13.653 punti.

L’S&P 500 e il Nasdaq hanno chiuso a livelli record venerdì, registrando la loro migliore performance settimanale dalle elezioni statunitensi all’inizio di novembre.

Nel pre-market guadagna terreno Tesla, in aumento del 2% dopo aver annunciato di aver comprato bitcoin per 1,5 miliardi di dollari. In rialzo anche Hasbro, Energizer Holdings, Palantir Technologies e Cubic Corp.