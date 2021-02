Wall Street, future in rialzo: attesa apertura in positivo

editato in: da

(Teleborsa) – I future USA sono in rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street, spinti anche dai negoziati tra il presidente Joe Biden e i senatori repubblicani su un nuovo pacchetto di aiuti all’economia. Si preannuncia quindi un apertura in positivo per i listini americani.

Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,84% a 30.363 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,87% a 3.798 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,85% a 13.351 punti.

Le azioni di GameStop, AMC Entertainment e Koss Corp (titoli coinvolti nella recente volatilità ispirata dagli acquisti degli utenti di Reddit) stanno perdendo terreno nel pre-market, con GameStop in ribasso del 40% a quota 135 dollari.

