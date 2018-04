Wall Street di buon umore in avvio

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 24.429,3 punti consolidando la serie di tre rialzi consecutivi avviata martedì scorso, dopo le ampie flessioni precedenti sui timori di una guerra commerciale con la Cina. Gli animi si sono rasserenati grazie anche alle ultime dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump, che ha specificato: “non siamo in guerra commerciale con la Cina”. L’indice S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.662,03 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,06%), come l’S&P 100 (0,7%).

Information Technology (+1,09%), Materiali (+1,00%) e Finanziario (+0,95%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Utilities, che riporta una flessione dello 0,52%.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+2,10%), Caterpillar (+1,89%), JP Morgan (+1,85%) e Dowdupont (+1,43%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Pfizer, che accusa un calo dell’1,30%. Contrazione moderata per Procter & Gamble -0,61%. Sottotono Johnson & Johnson che mostra una limatura dello 0,56%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Take-Two Interactive Software (+3,65%), Facebook (+3,63%) che rimbalza dopo lo scandalo Cambridge Analytica. Seduta all’insegna del toro a New York , Shire (+3,21%) e Jd.Com (+2,28%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Micron Technology -2,51%. Dimessa Texas Instruments, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.