Wall Street debole. No dati macro, focus su Fed

(Teleborsa) – Partenza debole per la borsa di Wall Street in una seduta che vede il mercato obbligazionario chiuso per la festività del Veterans’ Day. Venerdì i principali indici americani hanno chiuso in territorio positivo, aggiornando nuovamente i propri record storici.

L’attenzione degli investitori resta concentrata sugli sviluppi sul confronto commerciale tra Stati Uniti e Cina. Occhi puntati anche sull’audizione in Parlamento del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, mercoledì prossimo.

Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 27.553,96 punti, con uno scarto percentuale dello 0,46%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo S&P-500, che retrocede a 3.078,66 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,51%), come l’S&P 100 (-0,5%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-1,08%), beni industriali (-0,66%) e informatica (-0,60%).

Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è Walgreens Boots Alliance (+4,47%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cisco Systems, che prosegue le contrattazioni a -1,84%.

Soffre Boeing, che evidenzia una perdita dell’1,33%.

Sottotono 3M che mostra una limatura dello 0,95%.

Deludente Exxon Mobil, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Tesla Motors (+2,51%), Symantec (+1,45%), Tripadvisor (+0,84%) e Equinix (+0,68%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Qualcomm, che ottiene -2,84%.

Pessima performance per Baidu, che registra un ribasso del 2,84%.

Sessione nera per Wynn Resorts, che lascia sul tappeto una perdita del 2,57%.

In caduta libera Mylan, che affonda del 2,27%.

