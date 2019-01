Wall Street debole. Focus sulle trimestrali

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza debole per la borsa di Wall Street con l’attenzione degli investitori concentrata sulla stagione delle trimestrali ormai avviata. Utili record per le 6 maggiori banche d’affari che superano i 100 miliardi, anche se hanno deluso i risultati di Morgan Stanley

Intanto, il Beige Book della Federal Reserve, il rapporto sullo stato dell’economia americana, ha evidenziato che la crescita a stelle e strisce resta “solida” anche se emergono alcuni segnali di debolezza.

Non sembra incidere, almeno al momento, il contesto politico inglese. Il premier britannico Theresa May ce l’ha fatta: la Camera dei Comuni ha bocciato la mozione di sfiducia presentata contro il suo governo dal leader del Partito laburista Jeremy Corbyn. May ha confermato che il suo governo continuerà a lavorare per assicurare la realizzazione della Brexit.

Sul fronte macro, le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione sono calate a sorpresa; l’attività manifatturiera nel distretto Fed di Philadelphia è salito oltre le attese.

Indici statunitensi in calo per la prima volta in tre giorni: il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,36%; sulla stessa linea, lo S&P-500, continua la giornata sotto la parità a 2.608,69 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,41%), come l’S&P 100 (-0,4%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia (-0,82%), finanziario (-0,47%) e telecomunicazioni (-0,47%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Nike (+0,72%), Procter & Gamble (+0,71%), Wal-Mart (+0,64%) e McDonald’s (+0,51%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Home Depot, che prosegue le contrattazioni a -2,24%.

Tentenna Caterpillar, con un modesto ribasso dello 0,65%.

Giornata fiacca per Apple, che segna un calo dello 0,65%.

Piccola perdita per Chevron, che scambia con un -0,64%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Fastenal (+3,71%), J.B. Hunt Transport Serv (+1,72%), Lululemon Athletica (+1,05%) e Illumina (+0,87%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Western Digital, che ottiene -3,41%.

Seduta drammatica per CSX, che crolla del 2,58%.

Sensibili perdite per Advanced Micro Devices, in calo del 2,43%.

Soffre Micron Technology, che evidenzia una perdita dell’1,52%.