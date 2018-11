Wall Street debole con risultati

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue debole la borsa di Wall Street confermando la prudenza dell’avvio. Dopo le elezioni di metà mandato, che hanno consegnato la Camera ai democratici e confermato il Senato ai repubblicani, l’attenzione degli operatori si sposta ora sulla decisione della Federal Reserve, in materia di tassi di interesse. Termina, stasera, la riunione della banca centrale americana: le aspettative del mercato sono per tassi invariati, mentre eventuali ritocchi all’insù potrebbero emergere dal comunicato per il mese di dicembre.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si attesta a 26.224,23 punti; sulla stessa linea, incolore lo S&P-500, che continua la seduta a 2.809,39 punti, sui livelli della vigilia. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,58%); sui livelli della vigilia lo S&P 100 (-0,19%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore finanziario. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni (-0,92%), utilities (-0,71%) e informatica (-0,43%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, 3M (+1,20%), JP Morgan (+1,18%), American Express (+1,03%) e Verizon Communication (+0,95%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Caterpillar, che ottiene -1,48%.

Pensosa Walt Disney, con un calo frazionale dello 0,68%.

Tentenna Apple, con un modesto ribasso dello 0,66%.

Giornata fiacca per Pfizer, che segna un calo dello 0,62%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Microchip Technology (+5,39%), Ulta Beauty (+5,31%), Hologic (+3,39%) e O’Reilly Automotive (+3,22%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Ctrip.Com International, che continua la seduta con -17,81%.

Sessione nera per Wynn Resorts, che lascia sul tappeto una perdita del 12,04%.

In caduta libera Qualcomm, che affonda del 7,10%.

Pesante Jd.Com, che segna una discesa di ben -5,36 punti percentuali.