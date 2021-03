Wall Street, crisi hedge fund USA pesa sulle banche

editato in: da

(Teleborsa) – Si scatenano le vendite sui titoli bancari di Wall Street, così come è accaduto nel Vecchio Continente, nel corso della mattinata.

Il settore sconta il caso dell’hedge fund americano Archegos, costretto alla liquidazione di ampie posizioni del suo gigantesco portafoglio in quanto non in grado di onorare le richieste di margin call avanzate dalle banche che lo avevano finanziato.

Tra i player del comparto esposti al fondo, Morgan Stanley cede il 2,95% mentre Goldman Sachs limita il calo allo 0,25%.