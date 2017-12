Wall Street continua al rialzo

(Teleborsa) – L’attacco terroristico a New York non sembra avere effetti sulla Borsa di Wall Street che continua la seduta sull’onda degli acquisti.

Il sindaco della città Bill De Blasio non ha dubbi quando parla di attacco terroristico. Intanto, la riforma fiscale voluta da Donald Trump suscita alcuni timori tra i ministri delle Finanze europei che lanciani un avvertimento all’amministrazione Trump sul fatto che la riforma è “in disaccordo” con le regole internazionali del libero scambio.

L’attenzione degli investitori è focalizzata sulla Federal Reserve che in settimana svelerà le sue prossime mosse di politica monetaria.

Tra gli indici a stelle e strisce il Dow Jones sale dello 0,15%. Piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 2.657,32 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,64%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+1,74%). Il colosso di Cupertino ha annunciato l’acquisto di Shazam, l’app che riconosce le canzoni. In salita Walt Disney (+1,51%), Merck & Co (+1,34%) e Microsoft (+1,16%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Home Depot, che ottiene -0,80%.

Discesa modesta per Travelers Company, che cede un piccolo -0,7%.

Pensosa Boeing, con un calo frazionale dello 0,60%.

Tentenna United Health, con un modesto ribasso dello 0,59%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Biomarin Pharmaceutical (+6,72%), Netease (+5,79%), Symantec (+3,90%) e Tesla Motors (+3,56%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Ulta Beauty, che continua la seduta con -3,22%.

Vendite a piene mani su Alexion Pharmaceuticals, che soffre un decremento del 2,80%.

Pessima performance per Dollar Tree, che registra un ribasso del 2,25%.

Calo deciso per Align Technology, che segna un -1,94%.