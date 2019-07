Wall Street chiusa per l’Independence Day

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di chiusura per la Borsa di New York, che riposa in occasione delle celebrazioni per l’anniversario dell’indipendenza americana. Il 4 luglio del 1776 il Congresso continentale adottava la Dichiarazione di indipendenza, rendendo di fatto autonome le 13 colonie americane dal dominio inglese.

Nella giornata di ieri il mercato americano si era mostrato positivo, chiudendo la seduta anticipatamente rispetto all’orario consueto.

Wall Street riaprirà i battenti regolarmente nella giornata di domani 5 luglio, mentre sul fronte macroeconomico saranno comunicati gli importantissimi dati sul mercato del lavoro di giugno, che serviranno a valutare lo stato di salute dell’economia a stelle e strisce e la necessità di un taglio del costo del denaro da parte della Federal Reserve.