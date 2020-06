Wall Street chiude poco mossa

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, che è tornata a scontare le preoccupaizoni per una riacutizzazione dei contagi. Il Dow Jones si attesta a 26.080 punti; sulla stessa linea l’S&P-500, che chiude la giornata a 3.115 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,3%); pressoché invariato l’S&P 100 (+0,11%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+1,20%), beni di consumo per l’ufficio (+0,54%) e informatica (+0,48%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Procter & Gamble (+1,13%), Travelers Company (+1,08%), Microsoft (+1,07%) e DOW (+1,02%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su American Express, che ha terminato le contrattazioni a -1,67%.

Sotto pressione Goldman Sachs, con un forte ribasso dell’1,13%.

Tentenna Pfizer, che cede lo 0,92%.

Sostanzialmente debole Wal-Mart, che registra una flessione dello 0,87%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Liberty Global (+7,14%), Liberty Global (+6,66%), Dish Network (+4,53%) e Bed Bath & Beyond (+3,91%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Biogen, che ha archiviato la seduta a -7,52%.

Pesante Ross Stores, che segna una discesa di ben -4,45 punti percentuali.

Seduta drammatica per SBA Communications, che crolla del 2,89%.

Sensibili perdite per American Airlines, in calo del 2,89%.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash)