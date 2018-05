Wall Street chiuda per pausa festiva

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street non aprirà i battenti oggi. Il mercato americano infatti osserverà il riposo per la festività del Memorial Day, riaprendo regolarmente le trattazioni domani secondo il consueto orario.

Nell’ultima seduta utile di venerdì 25 aprile, la Borsa di New York aveva chiuso in frazionale ribasso: Dow Jones -0,24% ed S&P 500 -0,24%, Nasdaq in tenuta a +0,13%.

Una seduta di realizzi nel contesto di una settimana nel complesso positiva per i mercati americani, che avevano tratto beneficio dalla distensione sul fronte dei rapporti commerciali USA-Cina e dal dollaro debole.