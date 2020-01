Wall Street cerca il rimbalzo

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, che tenta un rimbalzo tecnico, dopo il forte calo della vigilia innescato dall’escalation dell’epidemia del coronavirus e i timori degli investitori per le conseguenze sull’economia globale.

Ricca l’agenda macroeconomica. Prima dell’avvio del mercato sono stati diffusi due importanti dati risultati superiori alle aspettative degli analisti: ordinativi di beni durevoli, cresciuti oltre attese, nel mese di dicembre; prezzi delle case statunitensi, in aumento più del consensus, a novembre. Sono attesi, nel corso della seduta, altre statistiche: come la fiducia dei consumatori e l’indice Fed Richmond.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, lo S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.261,51 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,86%), come l’S&P 100 (0,5%).

informatica (+0,92%), finanziario (+0,77%) e energia (+0,67%) in buona luce sul listino S&P 500.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Apple (+1,55%), Intel (+1,39%), Caterpillar (+1,07%) e Microsoft (+0,97%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su 3M, che continua la seduta con -2,66%.

Vendite a piene mani su Pfizer, che soffre un decremento del 2,19%.

Spicca la prestazione negativa di United Technologies, che scende dell’1,81%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Viacom (+3,24%), Mylan (+3,17%), Tesla Motors (+3,11%) e Nxp Semiconductors N V (+2,22%).

