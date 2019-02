Wall Street cauta guarda alla Federal Reserve

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta interlocutoria per la borsa di Wall Street dopo il rally della scorsa settimana e la riapertura soltanto oggi dopo la pausa della vigilia per il President’s Day.

Gli investitori sono in attesa di sviluppi sul fronte dei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina, a poche ore da un nuovo incontro a Washington tra le delegazioni guidate dal rappresentante del Commercio USA, Robert Lighthizer e dal Vice Premier cinese, Liu He. Gli addetti ai lavori guardano anche ai verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve in arrivo nei prossimi giorni.

Continua intanto la stagione delle trimestrali che vede sotto i riflettori Walmart con il miglior quarto trimestre da dieci anni.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones è poco mosso e si attesta a 25.910,5 punti, mentre, al contrario, lo S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.781,52 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,26%), come l’S&P 100 (0,2%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori materiali (+0,81%), beni di consumo per l’ufficio (+0,74%) e beni di consumo secondari (+0,57%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Wal-Mart (+3,38%), Procter & Gamble (+1,39%), Dowdupont (+1,01%) e Exxon Mobil (+0,77%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Merck & Co, che continua la seduta con -0,76%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Wynn Resorts (+3,45%), Jd.Com Inc Spon Each Repr (+2,90%), American Airlines (+2,14%) e Mercadolibre (+1,81%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Electronic Arts, che ottiene -3,39%.