Wall Street cauta. Focus sulla Federal Reserve

(Teleborsa) – Partenza mista per la borsa di Wall Street nel giorno in cui termina la riunione di politica monetaria della Federal Reserve con l’annuncio della decisione sui tassi di interesse negli Stati Uniti.

Sul fronte societario attenzione al titolo Apple, che ha annunciato utili e ricavi sopra le attese, nel terzo trimestre. Il mood degli investitori è catalizzato anche dai dati macroeconomici, in arrivo in giornata. Prima dell’avvio del mercato, è stato diffuso il sondaggio ADP sull’occupazione, che anticipa i più importanti dati sul mercato del lavoro di venerdì, 3 agosto. Attesi anche l’indice ISM manifatturiero di luglio e le scorte settimanali di petrolio.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.423,21 punti; sulla stessa linea, incolore lo S&P-500, che continua la seduta a 2.818,7 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,28%), come l’S&P 100 (0,3%).

finanziario (+1,00%) e informatica (+0,67%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti utilities (-0,88%) e beni di consumo per l’ufficio (-0,49%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+3,80%), JP Morgan (+1,43%), United Health (+0,80%) e Goldman Sachs (+0,67%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su General Electric, che prosegue le contrattazioni a -1,47%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Apple (+3,80%), Verisk Analytics (+2,29%), Shire (+2,02%) e Take-Two Interactive Software (+1,16%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Baidu, che ottiene -6,73%.